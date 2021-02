Abel Ferreira foi político, mas Luxemburgo não quis saber de compartilhar: "mérito é dele"

O Palmeiras é bicampeão da Copa Libertadores da América. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã, o Alviverde voltou a levantar o troféu mais importante da América do Sul. Ao final da partida, em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira reconheceu a importância de Vanderlei Luxemburgo na construção do time palmeirense. Luxa, porém, agradeceu os elogios, mas não se empolgou com as palavras de Abel.

Na entrevista coletiva de Abel Ferreira após o título continental, o treinador lusitano comentou sobre vários treinadores e colegas de profissão, especialmente para pedir paciência e valorização aos profissionais brasileiros. Ele não deixou de reconhecer o trabalho de Luxemburgo, que foi demitido em outubro e que foi sucedido pelo próprio Abel.

"Não há bons treinadores sem bons jogadores, sem bons homens e sem bons líderes. Vou dizer também que essa caminhada começou com o professor Vanderlei Luxemburgo. Peguei o Palmeiras [classificado] em todas as competições. O trabalho também é dele", declarou o gajo.

Luxa, após o empate do Vasco da Gama contra o Bahia, também em entrevista coletiva, citou o título do Palmeiras, elogiou Abel, mas descartou qualquer 'participação' no título palmeirense. Além de tudo, aproveitou para defender seu trabalho no Verdão e lamentou sua saída do cargo.

"Quero agradecer o elogio, mas quem ganhou foi ele. Foi mérito do Abel, não meu. A minha ajuda foi até aquele momento em que estive no Palmeiras. Deixei o time liderando a competição, na frente de todas as equipes, o que, para a sequência de jogos, foi importante.A única coisa que não consigo entender é quem diz que Luxemburgo saiu porque não ia conseguir melhorar a equipe. Tínhamos jogadores com Covid-19, jogadores com as seleções, os garotos vindos da base ainda não estavam prontos. Mas a opção do dirigente foi me mandar embora. Parabéns ao Abel. A vida do futebol é assim", falou Luxa, não escondendo certa amargura.

Na sequência, Luxa aproveitou para 'alfinetar' a diretoria do Palmeiras e continuou em tom de defesa de seu trabalho.

"Ninguém tinha uma varinha de condão que dizia que eu não conseguiria melhorar o time. Minha história diz que sim, que eu conseguiria. Parabéns ao Palmeiras, um clube que tenho muito carinho, parabéns ao Abel. Só não pode é ter dirigente dizendo, depois do título, que acertou", disparou o folclório 'Pofexô'.