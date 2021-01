No último dia 24/01, o Palmeiras visitou o Ceará e saiu com sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão por 2 a 1 em jogo válido pela 32ª rodada.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com o técnico Abel Ferreira, onde ele analisa a derrota e diz: "Não merecíamos sair daqui com esse resultado".