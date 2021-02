Abel Ferreira: "Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar"

Com gol marcado por Gignac em cobrança de pênalti, o Tigres derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e fez os brasileiros se despedirem antecipadamente do Mundial de Clubes do Catar. Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou a eliminação.

"Quando ganhamos não está tudo bem, quando perdemos não está tudo mal. O que vimos aqui foi que nos comprometemos. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que nós fizemos. Infelizmente a bola não quis entrar. Jogo fica definido pelo detalhe do pênalti", avaliou o português.

O técnico também falou sobre os próximos passos do time, que tem decisão do terceiro lugar no Mundial marcada para a próxima quinta-feira às 12h (de Brasília). "Vamos fazer o que temos de fazer, analisar o jogo, ver como estão os jogadores. Temos rodado sempre os jogadores. É impossível estar sempre na máxima força. O que nos trouxe até aqui? É isso que vai continuar nos levando, nosso trabalho, nossa identidade, aprender com nossos erros, com as coisas boas que fizemos, seguir firmes e fortes. é preciso sentir a dor da derrota, mas é preciso seguir em frente trabalhar mais e melhor, é assim que os campeões fazem.

Além de disputar o terceiro lugar, a equipe de Abel Ferreira aguarda a chegada das finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, que serão realizadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.