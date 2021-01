Abel Ferreira vai receber cerca de R$ 7 milhões em caso de título da Libertadores

Ser campeão da Copa Libertadores com o Palmeiras vai garantir a Abel Ferreira uma premiação pré-acordada no momento da assinatura de contrato. O portal 'Goal' apurou que o treinador português tem direito a pouco mais de R$ 7 milhões em caso de título sul-americano.

A Conmebol comunicou recentemente que o montante separado para o vencedor da competição, cuja decisão está marcada para o Maracanã, no próximo dia 30, é de 15 milhões de dólares (R$ 81 milhões). Já o vice tem à espera 6 milhões de dólares (R$ 32,5 milhões).

Contratado pelo Verdão no fim de outubro do ano passado, tendo fechado um vínculo até dezembro de 2022, Abel vive um momento especial no futebol brasileiro. Semifinalista da Libertadores, com a vantagem de ter batido o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo na Argentina, também é finalista da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e briga entre os seis primeiros colocados do Brasileirão.

Alvo recente do Al Rayyan, do Qatar, o português já soma 15 partidas no comando da equipe alviverde: 12 vitórias, um empate e duas derrotas.