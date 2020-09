Aboubakar será jogador do Besiktas

Enquanto Nikola Kalinic se decide, o Besiktas deu um passo para contratar um atacante. De acordo com a imprensa turca, o escolhido é Vincent Aboubakar, jogador do Porto que já esteve no clube na temporada 2016-17.

Após entrar em acordo com o Porto por sua rescisão, o camaronês é esperado em Istambul para realizar os exames médicos e assinar o seu novo contrato, que seria válido por dois anos com a opção de mais um, com um salário de 1,5 milhão por temporada.

Apesar de ter sido uma estrela no Porto, onde marcou 58 gols, as lesões o prejudicaram bastante nas últimas temporadas. Aos 28 anos, o futebol turco o espera de braços abertos.

No Besiktas, onde já deixou a sua marca na temporada 2016-17, marcou 19 gols e deu quatro assistências em 38 jogos.