Abraço em Simeone e corredor polonês: o primeiro dia de Suárez no Atlético

Luis Suárez já é um novo jogador do Atlético de Madrid, formal e espiritualmente. Ele passou pelo ritual de corredor polonês que é feito em todas as equipes, se exercitou com os companheiros, abraçou seu novo treinador, Cholo Simeone, e começou a trabalhar.

Os fãs foram capazes de contemplar cada passo porque o clube os exibiu em sua conta oficial do Instagram. O uruguaio, sorrindo, olhava para o celular que gravava a cena quando era preciso, acenava e sorria de orelha a orelha: começa uma nova aventura.

Também foi possível ver nesses 'stories' o 'Profe' Ortega ao fundo. Será um dos tormentos do atacante, não porque não esteja em forma, mas porque, mesmo que esteja, terá que suar muito para que o preparador físico fique feliz com sua atuação.

Seus companheiros ficaram muito felizes com sua chegada. Trataram-no com carinho, várias vezes iam até ele para lhe dar confiança e acolheram Suárez como um deles. Seu novo treinador, Cholo Simeone, estava mais feliz do que ninguém: estava voltando depois de superar o COVID-19 e com um novo jogador.