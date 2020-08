Abraço de Gabigol em Dome Torrent é uma força além dos gols no Flamengo

Gabriel Barbosa marcou três gols neste Brasileirão 2020: converteu duas cobranças de pênalti, contra Grêmio e Botafogo, antes de, com a bola rolando, fazer o único gol na vitória do Flamengo sobre o Santos, dentro da Vila Belmiro, pela sexta rodada. Nas comemorações, o “muque” marrento de sempre seguiu como marca registrada, mas com uma nova constante: as demonstrações de apoio ao técnico Domènec Torrent. A atitude do camisa 9 com o novo comandante talvez seja o que de mais positivo acontece no time atual do Rubro-Negro.

Hoje o Flamengo ainda tem a si mesmo como grande adversário, por causa das constantes comparações com a sua versão espetacular e vencedora de 2019. Até mesmo o técnico Jorge Jesus chegou a sofrer com algumas críticas motivadas por esta comparação, na primeira metade de 2020, antes de deixar o Brasil para retornar ao comando do Benfica, em Portugal.

Com a chegada de Dome Torrent para assumir o Flamengo em substituição ao luso, estas comparações só aumentaram: o catalão, afinal de contas, não apenas não é Jorge Jesus como prefere uma forma diferente de se jogar futebol. E já chegou fazendo mudanças no time que, sob o comando de JJ, parecia conseguir jogar de olhos fechados.

As primeiras impressões deste novo Flamengo não agradaram a torcida: após a estreia com derrota por 1 a 0 contra o Atlético-MG, no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os 3 a 0 sofridos diante do modesto Atlético Goianiense fez o torcedor - desacostumado recentemente a qualquer coisa parecida - começar a questionar o trabalho de Torrent. E uma imagem que viralizou em meio àquela derrota foi a de um Gabigol visivelmente irritado, olhando, do banco de reservas, para o catalão.

O atacante, contudo, seguia um discurso de apoio ao novo treinador. E este discurso virou atitude com os abraços dados em Torrent a cada gol marcado desde então. Em um Flamengo bem diferente àquele de Jorge Jesus, que precisa de tempo para assimilar o novo trabalho e ainda não passa a segurança que a torcida havia se acostumado, ver um dos grandes ídolos da história rubro-negra dando constantemente o seu aval ao novo técnico é o maior símbolo de força que Dome tem hoje no clube.

Isso porque a relação de Gabigol com Jorge Jesus foi intensa, como ficou registrado na incrível constância de gols marcados pelo atacante sob o comando do luso – e no abraço de despedida dado após a conquista do título carioca. Assim como o Flamengo, Gabriel não está no mesmo nível de 2019 e sob o comando de Torrent vem até mesmo desperdiçando mais gols do que o comum: segundo números levantados junto à Opta Sports, o camisa 9 desperdiçou oito chances claras de gols e sua taxa de conversão é a menor desde sua chegada ao clube (15.7% de suas tentativas terminam no fundo das redes).

Os abraços de Gabigol em Torrent significam uma força além dos gols - mesmo em um momento de menos gols.