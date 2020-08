O Bayern de Munique recebeu o Chelsea em casa e, depois de ter feito 3 a 0 no jogo de ida, conseguiu garantir sua vaga nas quartas de final vencendo um tímido Chelsea por 4 a 1.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Tammy Abraham, que falou sobre Lewandowski e o chamou de "melhor atacante do mundo". O polonês fez um doblete na partida.