Abraham, um goleador com espírito vencedor

No verão passado, o Chelsea foi uma das equipes protagonistas no mercado de transferências. A equipe de Londres realizou várias contratações. Entre eles, a figura de Timo Werner se destacou como o próximo grande centroavante do Chelsea.

A chegada do jogador alemão complicou a posição de Tammy Abraham na equipe e, após diferentes empréstimos, finalmente encontrou um buraco em Stamford Bridge no ano passado. Mas o inglês não é do tipo que desiste.

Apesar da contratação de um Werner que é competência direta, Abraham não se amedronta e soma um excelente histórico de 12 gols e quatro assistências neste momento e se continuar assim vai pulverizar sua marca de gols da temporada passada (18) .

Seus números e a dedicação que coloca em cada jogo são os sinais mais do que claros de um espírito de luta que deslumbrou Frank Lampard e agora também um Thomas Tuchel que está encantado com a sua atitude.

"O que mais gosto em Tammy é que ele foi emprestado em diferentes ocasiões e superou obstáculos ao longo de sua carreira", disse o técnico alemão, que parece disposto a dar a Abraham os minutos que ele deseja.

"Ele tem espírito para vencer em um clube como o Chelsea. Este é um dos desafios mais difíceis que você pode enfrentar, mas ele está pronto para isso", disse ele.