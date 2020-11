Gigantes estão atentos: acaba o prazo para renovação de Alaba

O 'caso Alaba' parece mais perto do episódio final. O Bayern de Munique cansou de tentar convencer o austríaco a permanecer, e as propostas de renovação já têm prazo encerrado.

Segundo informação do jornal espanhol 'Marca', as ofertas deveriam ser aceitas até o dia 31 de outubro. É mais um fato na falta de entendimento entre as partes, algo que a própria diretoria já havia deixado claro.

"Nosso diretor esportivo fez contato com o agente e sua resposta foi que a oferta não era suficiente e que tinham que pensar mais. Decidimos retirar nossa oferta", disse recentemente Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, em entrevista concedida a 'Blickpunkt Sport'.

O contrato de Alaba acaba no fim da atual temporada, portanto ele pode encaminhar sua ida a outro time a partir de janeiro. Para que seu jogador não saia de graça no meio de 2021, a próxima janela de transferências será a última oportunidade para o Bayern vendê-lo.

Com todo esse contexto, se aproxima a tendência de mudança de clube. Ainda segundo 'Marca', não é só o Real Madrid que está disposto a disputar o austríaco de 28 anos.

Paris Saint-Germain e Liverpool completariam o trio mais interessado em Alaba. Além disso, vale destacar rumores recentes que apontam para o interesse de Barcelona, Juventus e Manchester City.

Parece se aproximar do fim a história entre o lateral-esquerdo (por vezes zagueiro) e o Bayern de Munique, time como o qual ele marcou 31 gols e deu 43 assistências nas 394 partidas disputadas desde a temporada 2008-09