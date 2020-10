"Aceitarei o que o Real Madrid disser, mas quero continuar"

Modric enviou uma mensagem ao Real Madrid. Apesar dos 35 anos, o meio-campista croata quer continuar no mais alto nível entre os merengues e seguir na equipe.

“Vivo um dia após o outro e veremos o que acontece. Renovar? Claro que gostaria de ficar no Real Madrid, mas estou ciente que tenho uma certa idade e o clube deve procurar o melhor para a equipe”, defendeu.

Depois de uma temporada apagada após a Copa do Mundo e uma última na qual ele recuperou seu nível, Modric está sendo o melhor meia do Real Madrid neste começo de temporada.

"Estou bem e enquanto me sentir importante, como estou fazendo, gostaria de ficar. Quando não for mais assim, procurarei novos desafios", disse ele em coletiva de imprensa com a Croácia.

O jogador reconheceu que está em boa forma, tendo conseguido jogar toda a pré-temporada. "Quero agradecer publicamente ao treinador Dalic por me permitir ficar em Madri para fazer a pré-temporada com o clube. Para um jogador da minha idade é extremamente importante ter uma boa pré-temporada, porque senão já passa o ano inteiro fora do ritmo", Assured.

Modric também falou sobre a possibilidade de desistência com a Croácia, algo que Rakitic já fez: “Não quero definir limites nem datas. Vou jogo a jogo e vejo como me sinto física e mentalmente.

"Rakitic? Conversamos antes de ele tornar pública sua decisão. Ele me contou seus motivos e temos que respeitá-los. Quero agradecê-lo mais uma vez por tudo o que fez pela equipe", concluiu Modric.