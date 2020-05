"Acho difícil manter o distanciamento no futebol"

Durante uma live no Instagram com Pau Gasol, Iker Casillas quis dar sua avaliação sobre o retorno do futebol no meio da pandemia de coronavírus.

"Se os próximos passos serão dados ao iniciar um campeonato, é porque eles têm essa certeza e essa segurança de que as coisas correrão bem para todos, neste caso para os jogadores", afirmou o goleiro.

E acrescentou: "O futebol não é apenas os jogadores, mas suas famílias e as pessoas que estão em torno dos jogos. No futebol, não sei se conesguirão manter esses dois metros de distância que estão pedindo. É complexo. Eu vejo isso um pouco difícil, mas espero estar errado e as coisas vão bem".

Em relação à presidência da RFEF, ele explicou: "Eu me apresentei há mais de três meses e meio, quatro meses, mas as coisas estão um pouco interrompidas agora. Não se pode fazer muito mais. Acabou sendo um revés para todos, não só para mim, e temos que nos adaptar".

"No momento, capturar votos possíveis ou falar com alguém, é impossível se mexer. Há coisas muito mais importantes que a presidência da RFEF. Devemos focar nas pessoas que estão bem, estamos bem e quando isso acontece desta vez, veremos onde estamos, o que está acontecendo e o que podemos aspirar e o que não", disse Casillas.