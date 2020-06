Por que Achraf Hakimi descartou o Napoli?

Achraf e seu entorno se orgulham de terem escolhido o Borussia Dortmund como destino do empréstimo de dois anos, que está quase no fim. Sobre a mesa havia a possibilidade de ir para o Napoli, mas finalmente foi descartada.

Seu agente, Alejandro Camaño, disse na Radio Kiss Kiss, a estação da equipe italiana. "Falei com Giuntoli, diretor esportivo, mas pensamos que um garoto tão jovem em um grande time como o Napoli poderia estar sob muita pressão", admitiu.

O representante viu com bons olhos isso porque agora, com perspectiva, ele pode apreciar que no Borussia, Achraf teve "dois anos incríveis".

Agora, porém, é hora de voltar ao Santiago Bernabéu, onde a pressão é maior do que em San Paolo. Obviamente, o lateral retornará, esperando para saber seu destino final, muito mais consolidado do que quando ele saiu.