"Achraf é o melhor lateral-direito do mundo junto com Alexander-Arnold"

Achraf sai diariamente no mercado de futebol. Desta vez, pela boca de seu próprio agente, Alejandro Camano, que se referiu ao seu pupilo em declarações ao 'Sky Sports' como "o melhor lateral-direito do mundo com Alexander-Arnold".

Além disso, o representante do zagueiro espanhol-marroquino abriu um leque de possibilidades sobre o seu futuro. Não apenas no Real Madrid ou Borussia Dortmund, mas através de muitas outras possibilidades. "Todas as grandes equipes da Europa querem isso e, claro, o Real Madrid é uma delas. Mas o Borussia Dortmund ainda é uma opção para nós", afirmou.

De fato, as últimas informações falavam de uma oferta do Paris Saint-Germain por Achraf. Apesar da novela que está sendo vivida com o jogador de futebol, Camano falou que é preciso calma para decidir onde o craque jogará no próximo ano.

"Temos que esperar agora", disse o agente de Achraf, porque a crise do coronavírus não permite que os agentes operem claramente hoje.