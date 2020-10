Achraf Hakimi, positivo para COVID-19 antes da Champions

Quatro horas antes do início do jogo contra o Borussia Mönchengladbach, a Inter de Milão anunciou o positivo de Achraf Hakimi. O ex-Real Madrid foi diagnosticado com coronavírus no último exame antes da estreia na Champions League.

O clube italiano acrescentou que o jogador está bem, sem sintomas, e que já se encontra à disposição do protocolo das autoridades sanitárias e organizacionais competentes.

No entanto, a Inter não se pronunciou sobre se o jogo contra 'Gladbach corria algum tipo de perigo, embora a UEFA seja clara sobre isso. O protocolo diz que com um mínimo de 13 jogadores saudáveis, incluindo um goleiro, a equipe é obrigada a jogar a partida.

Esta é a declaração oficial da Inter sobre o assunto:

"O FC Internazionale Milano anuncia que Achraf Hakimi deu positivo para COVID-19 depois do último teste da Uefa (previsto no protocolo do evento) realizado em preparação para o jogo de quarta-feira à noite com o Borussia Mönchengladbach.

O jogador 'nerazzurri' está completamente assintomático e agora vai seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de saúde".