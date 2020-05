"Achraf quer jogar no Real Madrid, mas não há pressa"

Dani Carvajal e Álvaro Odriozola fecharam as portas do time titular para o marroquino, que teve que migrar para a Alemanha em busca de minutos com a camisa do Borussia Dortmund.

Como lateral, o jovem atingiu um grande nível. Há até quem deseje o seu retorno ao time principal do Real Madrid na próxima temporada, embora o jogador não tenha pressa.

"Temos como informação que o empréstimo termina e que ele se juntará ao Real Madrid. O que acontecerá no futuro? Hakimi quer jogar, ele é o único do Dortmund que sempre foi titular. Temos que analisar a situação, não há pressa, ele é muito jovem, muito bom, mas você tem que jogar partidas", disse Alejandro Camaño, seu agente, em entrevista a 'Onda Madrid'.

"Com o Real Madrid há um ótimo diálogo e eles sempre querem mantê-lo no radar. O que não queremos é ficar muito longe do Real Madrid. Vamos chegar a um acordo para qualquer coisa, mas pensando em jogar em algum momento o que para ele é o melhor time do mundo, o Real Madrid", completou.