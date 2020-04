"Achraf será o melhor no Real Madrid"

José María Relucio, mais conhecido como 'Relu', atual jogador do segundo time do Borussia Dortmund, falou sobre a situação do marroquino Achraf Hakimi, que nesta temporada está emprestado pelo Real Madrid à equipe alemã.

O espanhol acredita que o marroquino é perfeitamente capaz de triunfar no Santiago Bernabéu: "Sem dúvida. Ele é um dos melhores laterais do mundo e acabará sendo o melhor. Aquela partida que ele fez contra o Barcelona e os dois gols que marcou contra Inter na Liga dos Campeões... Ele é um jogador único".

Além disso, Relu também analisou a evolução que o lateral-direito sofreu nos últimos anos, desde que jogaram juntos na base do Real Madrid: "Achraf teve uma vida complicada e teve que lutar desde jovem por seu sonho. Passou por toda a base do Real Madrid".

"Mas não é fácil assimilar de repente que você está no melhor clube do mundo com Ramos e Cristiano Ronaldo, com Zidane como técnico e Carvajal em sua posição. Houve pressão. Foi por isso que a transferência para o Borussia foi espetacular", acrescentou em declaração dada a 'AS'.

"Ele amadureceu muito psicologicamente e no futebol. Se tornou um homem. Se as pessoas o conhecessem melhor, ficariam surpresos para sempre. Ele tem tudo muito bem estruturado em sua cabeça, ele é um cara muito, muito inteligente", disse o espanhol.