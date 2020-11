Achraf, um inimigo conhecido

O Real Madrid decidiu liberar Achraf e agora sofre com as lesões na lateral-direita. O jogador se tornou peça fundamental na Inter de Milão e ameaça o desesperado time de Zidane na Champions.

Depois da sua passagem pelo Borussia Dortmund, o Real resolveu optar por Dani Carvajal e Álvaro Odriozola no elenco. Ambos estão lesionados para a partida dessa terça-feira.

Logo mais, Achraf deve travar um duelo com Mendy a cada vez que suba ao ataque, mas claro, isso vai depender de como Zidane escalará o francês.

"Sendo sincero, não vou comemorar. Não sou desses jogadores. É a minha casa, é o clube que me ajudou, que me deu a oportunidade de ser jogador. Sempre serei grato. Não poderia comemorar", disse Achraf ao 'AS' caso marque um gol.