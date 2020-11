Assim foi o dia do Adeus a Maradona em Buenos Aires

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: cortejo chega ao cemitério para o enterro

Após cortejo, caixão com o corpo de Maradona chega ao cemitério e é carregado até o local onde será enterrado. Chega o momento do último adeus ao ídolo.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: cortejo é seguido por fãs

Cortejo é realizado pelas ruas de Buenos Aires com fãs seguindo os carros que acompanham o transporte do corpo de Maradona desde a Casa Rosada, onde ocorreu o velório, até o local do enterro.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o caixão do '10' é retirado

Os problemas ocasionados pelo grande número de pessoas nos arredores da sede do governo central da Argentina, fizeram a família tomar a decisão de retirar o caixão de Diego Armando Maradona da capela onde estava sendo velado.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: chega a organizada do Gimnasia

Ainda há muita gente aos arredores da Casa Rosada e os últimos a chegar foram os torcedores organizados do Gimnasia, clube que era treinado por Maradona.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: confusão na Casa Rosada

Diante do mar de gente que quer se despedir do ídolo argentino, as autoridades resolveram fechar o acesso a capela. Milhares de fãs se amontoam nas grades de proteção pedido explicações.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: Cristina Kirchner esteve presente para dar o adeus ao craque

A ex-presidente da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner acaba de chegar a Casa Rosada para se despedir do craque.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: confusão e disparos da polícia

Os agentes de segurança dispararam para o ar na tentativa de conter o avanço de alguns torcedores que insistem em entrar na capela. A tropa de choque está a postos e uma confusão foi formada.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o cortejo fúnebre começará pontualmente

A fila para dar o último adeus ao ídolo argentino foi encerrada. A família quer que o cortejo fúnebre leve Maradona ao seu local de descanso eterno, o cemitério Bella Vista, junto aos seus pais. O que está previsto para as 16:00 horário de Buenos Aires.

Últimas notícias da despedida de Maradona: o adeus dos jogadores do 'Lobo'

Os jogadores do Gimnasia y Esgrima de La Plata deixaram a Casa Rosada, após se despedirem do seu treinador. O elenco viajou de ônibus até Bueno Aires e já retorna para La Plata para se preparar para o duelo contra o Vélez pela Copa Diego Armando Maradona. Todos estavam bastante emocionados.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: fim da longa fila

A família de Maradona não quer estender o velório do astro na Casa Rosada. As autoridades governamentais não deixarão ninguém mais entrar na fila para se despedir do ídolo.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o último milagre de Maradona

Essa imagem diz tudo, e demonstra a transcendência de Diego Armando Maradona. O astro argentino, ídolo de toda uma nação, capaz de unir em um mesmo abraço adversários implacáveis como River e Boca.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: três horas de espera na final

Restam menos de quatro horas para o fechamento da capela onde o corpo de Maradona está sendo velado, e se calcula que a fila chega até três horas de espera. As filhas do craque terão de decidir se estender o tempo de visitação ou não.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o presidente da Argentina chora ao se despedir do ídolo

Alberto Fernández depositou a camisa do Argentinos Juniors no caixão de Maradona, com o número '10' e o nome do craque. O presidente não conseguiu conter as lágrimas.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o presidente se despede de Maradona

Alberto Fernández, presidente da República Argentina, já está na capela instalada na Casa Rosada para prestar a sua última homenagem a Diego Armando Maradona. Um emotivo silêncio toma conta do local.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o médico de Maradona não fala com a imprensa

Leopoldo Luque, o último médico pessoal de Diego Armando Maradona, também esteve na Casa Rosada. Na tentativa de driblar a imprensa, Luque tentou entrar na sede do Governo de moto, mas a segurança o mandou descer.

Diante dos jornalistas, o responsável pela última operação do '10' se limitou a lamentar: "Sinto muito, é uma grande perda. Não tenho nada a declarar, estamos todos tristes, sinto um profundo pesar".

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: chega o presidente da Argentina

Alberto Fernández, presidente da Argentina, chegou em um helicóptero privado acompanhado de membros do Governo para se juntar ao velório de Diego Armando Maradona.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: o velório pode durar mais tempo

Embora estivesse previsto para encerrar as 16:00 (horário local) o velório de Diego Armando Maradona, poderia se estender como aponta o canal 'TN'. A visita ao espaço deve ser liberada por mais tempo, já que as filas continuam gigantescas.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: luto no Camp Nou

O Barcelona informou nessa quinta-feira que as bandeiras do Camp Nou estarão a meio-mastro em sinal de luto pelo falecimento de Diego Armando Maradona, que defendeu as cores da equipe entre 1982 e 1984. O mesmo gesto foi realizado com outros grandes nomes do clube como Johan Cruyff em 2016, Tito Vilanova em 2014 e o ex-presidente Josep Lluís Núñez em 2018.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: "A ambulância demorou mais de meia hora"

O advogado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, divulgou um comunicado nessa quinta-feira criticando a demora das ambulâncias no socorro ao craque. Além do mais, pedirá que isso seja investigado. "E quanto à informação das autoridades de San Isidro, é inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde dedicado a esses fins. A ambulância demorou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa", escreveu.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: a homenagem do Sevilla

O Sevilla sentiu profundamente a perda de Maradona. Nessa quinta-feira o clube homenageou ao seu ex-jogador na temporada 1992-93 com um minuto de silêncio prévio ao treinamento. Os jogadores também levarão braçadeiras negras na partida contra o Huesca.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: lindo adeus dos fãs ao ídolo eterno

Milhares de torcedores de todos os cantos da Argentina foram até Bueno Aires se despedir de 'Don' Diego Maradona. Os torcedores passam em fila diante do caixão do craque e jogam objetos como camisas, bandeiras, flores.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: "Diego nunca se desculpou"

Peter Shilton, goleiro naquela partida de Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo do México em 1986, lamentou o falecimento do argentino, mas mostrou toda a sua mágoa com a "Mão de Deus" um dos gols mais famosos do mundo do futebol: "Em momento algum pediu desculpas. Parece que tinha grandeza, mas infelizmente não tinha espírito esportivo", disse.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: a irmã do craque deixa o local

Ana, uma das irmãs de Diego, deixa o velório após passar toda a noite velando o corpo do seu irmão.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: a AFA se despediu da sua lenda com um vídeo emocionante

Impossível segurar as lágrimas. A AFA publicou um vídeo que está dando a volta ao mundo para se despedir do lendário Maradona.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: a proposta do Napoli é oficial

É oficial: o estádio do Napoli levará o nome de Maradona. Laura Bismuto, membro do conselho da cidade italiana, confirmou que na próxima segunda-feira a proposta será debatida e o estádio de San Paolo pode passar a ter o nome de Diego Armando Maradona.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: as coisas ficam mais calmas

A polícia teve que entrar em ação e organizar barreiras para controlar a entrada do público e evitar que imagens como as do início do funeral voltassem a se repetir. A calma volta aos arredores da Casa Rosada.

Últimas notícias da despedida de Maradona, em tempo real: os torcedores se despedem entre lágrimas

Os torcedores, muito emocionados, lançam objetos para se despedir do eterno camisa '10'. Uma longo efetivo de seguraça ronda a Casa Rosada. A família, posicionada cerca ao corpo do craque vê a emoção nos olhos dos fãs.

Últimas notícias da despedida de Maradona: a Argentina em luto

Essa é a fachada da Casa Rosada, sede do Governo central da Argentina. O luto nacional se estenderá até o dia 1º de dezembro.