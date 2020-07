Definidos os cruzamentos da Champions, confira!

Definidos os cruzamentos da Champions, confira!

O vencedor do duelo entre Real Madrid e City pega o vencedor de Lyon e Juventus. O Leipzig encara o Atlético de Madrid, que eliminou o atual campeão Liverpool. Quem avançar no duelo entre Napoli e Barcelona enfrenta o vencedor de Chelsea e Bayern. E por úlimo, mas não menos importante, a Atalanta duela contra o PSG.

O mandante da final será o vencedor da segunda semifinal!

Cruzamento das semifinais!

Atalanta encara o PSG!

A sensação da competição encara o PSG, que sonha com esse título a muito tempo.

O vencedor de Napoli-Barcelona pega Chelsea ou Bayern

UHHH! Podemos ter um jogaço entre Barcelona e Bayern de Munique!

Leipzig contra Atlético de Madrid!

A equipe do 'Cholo' Simeone encara o RB Leipzig em um jogo que será muito interessante!

Em seguida Lyon/Juventus

Ou seja, quem vencer de Real e City pega o vencedor de Lyon e Juve.

O primeiro time é Real/City

Parada dura para o vencedor desse duelo, que encara o vencedor de Lyon e Juve. Teremos o reencontro de CR7 com o Real?

Paulo Sousa, duas vezes campeão da Champions pela Juventus e pelo Borussia Dortmund é chamado ao palco para participar do sorteio. O ex-jogador comenta sobre a importância de Portugal receber essa fase final da competição.

Giorgio Marchetti, diretor geral da UEFA, é chamado ao palco para participar do sorteio. O mandatário agradece a todos, clubes, jogadores e as autoridades portuguesas por colaborar com a entidade.

Chegou a vez dos brasileiros: Juninho Pernambucano, representante do Lyon falou sobre as dificuldades de enfrentar uma equipe como a Juve, principalmente após o cancelamento do campeonato francês. Depois foi a vez de Elber, lendário jogador do Bayern de Munique, que falou sobre o sonho da tríplice coroa.

O apresentador conversa agora com representantes dos clubes, falou primeiro com Chiellini da Juventus, tentou falar com Koke, mas a conexão falhou.

Representantes de todos os clubes envolvidos estão acompanhando o sorteio por meio de vídeo conferência.

Soa o hino da Champions!

O hino da Champions volta a ecoar, vai começar o sorteio. A cerimônia é apresentada por Pedro Pinto.

Sorteio da Champions: Lisboa sede única

Em meio aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, a UEFA precisou mudar os planos da competição e a capital portuguesa surgiu como uma solução, já que conta com uma baixa incidência de COVID-19, ausência de equipes portuguesas, existência de estádios suficientes para todas as partidas, etc.

Guarde essas datas na agenda:

7-8 de Agosto: Volta das oitavas de final

12-15 de Agosto: Quartas de final (Lisboa)

18-19 de Agosto: semifinais (Lisboa)

23 de Agosto: Final (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa)

Como vai funcionar o sorteio? Não existem cabeças de chave e o confronto entre equipes do mesmo país está permitido. Serão definidos os cruzamentos das quartas, semis e o mandante da final.

Cristiano, a Juve precisa de você

No último duelo indefinido das oitavas, vantagem para o Lyon sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo. Os italianos não jogaram bem na França e acabaram sendo derrotados graças a um gol de Lucas Tousart. Será que o Mister Champions vai ficar pelo caminho?

Chegou a vez do City?

Real Madrid e Manchester City fizeram um dos jogos mais esperados dessa edição da Champions, melhor para os de Guardiola que com gols de Gabriel Jesus e De Bruyne, bateram o maior campeão da Europa dentro de casa. Será que chegou a vez do City conquistar o Velho Continente?

Messi continua vivo na disputa!

O Barcelona ve na Champions a oportunidade de conquistar um grande título nessa temporada! Messi, Suárez e companhia precisam eliminar o Napoli de olho em uma vaga nas quartas! No jogo de ida das oitavas um empate em 1 a 1 em San Paolo.

O Bayern quer a tríplice coroa!

Os bávaros estão com tudo! Depois de vencerem a Bundesliga e Copa da Alemanha os de Flick só pensam na Champions. No duelo de ida das oitavas de final, os alemães bateram o Chelsea por 3 a 0 em Stamford Bridge com dois gols de Gnabry e um de Lewandowski. A pergunta é: ainda dá para o Chelsea de Lampard se garantir das quartas?

Atalanta, Atlético, Leipzig e PSG já classficados!

Atalanta, Atlético, Leipzig e PSG já estão classificados para as quartas de final da Champions League. Restam apenas quatro vagas, que ficaram pendentes devido a paralisação do futebol.

Bom dia, confira com BeSoccer PT o sorteio da fase final da Champions League que acontece em Nyon, na Suíça.