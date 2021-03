"Aconteça o que acontecer contra o Atlético, continuaremos vivos"

O Real Madrid enfrenta um dos jogos mais importantes da temporada. Uma 'briga de cachorro grande' entre dois candidatos ao título da LaLiga. O Atlético de Madrid será o rival, mas Zidane não está muito preocupado com esta partida mais do que com qualquer outra.

"Mais três pontos em jogo. É uma final, mas aconteça o que acontecer contra o Atlético estaremos vivos no campeonato. Temos que fazer um bom jogo, o que é o mais importante para nós", começou explicando o francês.

E, felizmente para Zidane e sua equipe, "Benzema estará à disposição", como confirmou o treinador em coletiva de imprensa. "Sabemos o que é Karim, ele é importante para nós. É importante no nosso sistema de jogo, especialmente quando temos a bola", acrescentou.

Ele também foi questionado sobre Courtois, que enfrenta seu ex-time e outro dos maiores goleiros do mundo, Oblak. "Conhecemos o jogador que temos. Então, há muitos bons goleiros e todos podem dizer quem é o melhor. Courtois cresceu muito conosco. Estamos felizes com ele", disse Zidane.

Zidane avaliou a importância do gol para os merengues: “É verdade que queremos fazer mais gols. O importante é criar oportunidades. Assim cada jogador pode dar mais de si. Todos podem dar mais e todos querem melhorar os números de gols. Lembro que não fiz muitos gols com a qualidade que tinha e queria melhorar os números”.

Quanto à defesa, ele frisou que “é assunto de todos” e que estão “jogando bem”. “Temos de continuar nesta linha, defender e depois criar oportunidades, que teremos chances. Mas a primeira coisa é ser defensivamente sorte”, sublinhou.

Ele iguala Del Bosque em partidas com o Real Madrid, com quem aprendeu "sua serenidade". “Ele era um jogador, que sabia muito, um homem da casa. Era uma pessoa simples, que transmitia serenidade para o time. Aprendi muito com ele. Cheguei aos 29 anos e dá para pensar que eu não ia aprender muito, mas aprendi muito", explicou.

Zidane elogiou Casemiro, Kroos e Modric, que "vão fazer história" no clube merengue. "Mas como muitos jogadores aqui. Quando você olha para a trajetória dos três, você vê tudo o que eles ganharam e isso significa muito", disse ele.