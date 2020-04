"Acredito que Harry Kane sairá do Tottenham no próximo verão"

O futuro de Harry Kane não está claro, mas todo mundo fala sobre isso. O atacante soa para times como Real Madrid e Barça ou Manchester United, mas o Tottenham não quer deixá-lo ir.

E, se não tivessem escolha, os "spurs" só estariam dispostos a vender o jogador para equipes estrangeiras para não reforçar seus rivais na Premier.

Tony Cottee, ex-jogadores de futebol do West Ham, Everton e Leicester, também falou da possível saída do atacante do clube de Londres para o 'Sky Sports'.

"Acho que chegará o momento em que ele dirá: 'Fiz todo o possível, marquei muitos gols pelos 'spurs', mas por muitas e muitas razões não aconteceu' '(...) Tudo está em seu lugar ali" ele afirmou.

"Eles têm um ótimo estádio, um ótimo clube, ótimos torcedores... mas não ganharam nada. É isso que Harry vai querer tentar antes que sua carreira termine", explicou.

E é que Cottee pensa que Harry Kane quer alcançar um time com o qual ele pode ganhar títulos: "Ele quer aquela sensação de vencer a Premier ou a Liga dos Campeões e, no momento, não posso vê-lo fazendo isso nos 'spurs'"

"Eu acho que é inevitável, se não acontecer no próximo ano. Acho que Harry partirá, provavelmente no próximo verão", concluiu.

Redknapp também deu sua opinião sobre o assunto, apesar de acreditar que Kane tem mais chances de ficar no Tottenham e que deveria considerar ir ao Barça ou ao Real Madrid.