"Acredito que marcarei uma época no Barcelona"

O Barcelona surpreendeu com a contratação do jogador de 21 anos nos mercados de transferências do passado, sendo uma aposta para o futuro. Ele foi emprestado ao Real Valladolid e não conseguiu estrear, em parte, devido à crise do coronavírus.

Matheus Fernandes está confinado em Valladolid, onde continua treinando com uma bicicleta ergométrica e um colchonete e esperando para ver o que acontece com seu futuro.

"Estou muito feliz por estar em Valladolid, mas meu objetivo é jogar pelo Barcelona. O contrato termina em junho e quero estar no Barça. Se não puder ir, continuarei aprendendo em Valladolid ou em outro clube. Estou feliz por estar aqui e poder jogar o campeonato espanhol", começou o futebolista em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.

O sonho de Matheus é ter sucesso no Camp Nou e ele sempre foi claro: "Acho que vou ter sucesso no Barça. Tenho um potencial especial e acho que me encaixo no estilo de jogo".

Para quem não conhece o meio-campista, ele se definiu como "meio-campista que vai de uma área a outra" e com técnica, embora saiba que ainda tem muito a aprender. "Acho que vou marcar uma época no Barcelona. Pensar que em breve posso jogar com o melhor jogador do mundo não sei o que dizer. É um sonho chegar a esse grande clube", continuou ele.

Como referência, Matheus Fernandes tem Busquets e Xavi Hernández, enquanto suas primeiras lembranças de Barcelona são da época de Ronaldinho.

O brasileiro quis enviar uma mensagem para Valladolid e Barcelona, ​​os dois clubes que lhe deram, no momento, a oportunidade de chegar à Espanha. "Sou muito grato ao Valladolid por contar comigo, pelas coisas que aprendi, pelos grandes profissionais que possui. Independentemente do que acontecer, levarei Valladolid no meu coração. E digo ao Barcelona que espero estar lá por um longo tempo e dar muitas alegrias", finalizou o brasileiro.