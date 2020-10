O time de Zinedine Zidane continua se preparando para receber o Cádiz após a parada internacional, em partida marcada para o próximo sábado pela sexta rodada da LaLiga de 2020/21.

Os treinamentos não são apenas esforço e suor quando Marcelo participa. Confira no vídeo acima toda a habilidade do lateral brasileiro durante um dos treinos de posse de bola em campo reduzido do Real Madrid.