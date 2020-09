Adama Traoré é convocado pela Seleção do Mali e trava uma guerra com a Espanha

Terremoto na Seleção Espanhola. Esta segunda-feira, a Seleção de Mali anunciou a convocatória para a próxima janela internacional e nela está Adama Traoré.

Apesar de Luis Enrique ter convocado o jogador dos Wolves em até duas ocasiões, ele nunca estreou. Parecia uma maldição, e é que em ambas houve circunstâncias que impediram sua liberação.

Em novembro de 2019, Adama entrou para a lista do treinador espanhol e não viajou devido a lesão. Em agosto deste ano, a Espanha convocou novamente o ponta, mas ele testou positivo para COVID-19 e teve que abandonar a concentração.

Agora o que acontece é que Mali o convocou para os amistosos contra Gana e Irã, nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. É verdade que não são partidas oficiais, mas isso abre uma guerra entre as duas federações por sua internacionalidade.

Na verdade, o portal 'Goal' resgatou algumas palavras de Frédéric Kanouté no 'BBC Sport', onde chamou Adama para jogar pela seleção africana. "A Federação me ligou para dizer 'por favor, vá vê-lo porque você fala um espanhol perfeito para poder convencê-lo", reconheceu.

"Gostaria que ele jogasse pelo Mali, mas vou dizer a verdade; obviamente, vai ser uma luta e não será tão confortável jogar por uma seleção africana. Mas as pessoas retribuem muito e ele tem a oportunidade de fazer algo grande com uma geração muito, muito talentosa que temos no Mali, por isso vou tentar convencê-lo", acrescentou.