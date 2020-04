Adama Traoré é o novo alvo do Bayern de Munique

A bola está parada na maior parte do globo devido a pandemia do coronavírus, mas os movimentos nos escritórios dos clubes não param. Muitos deles já pensam na próxima temporada.

É o caso do Bayern de Munique. O clube bávaro, de acordo com informações do podcast 'The Transfer Window', estaria estudando a possibilidade de contratar Adama Traoré, destaque do Wolverhampton na temporada.

O negócio não parece simples nem mesmo para o gigante alemão. Já que o jogador espanhol ainda tam mais três anos de contrato com o clube inglês, que não pretende facilitar a sua saída pedindo algo por volta dos 100 milhões de euros.

Na atual temporada, Traoré disputou 43 jogos com a camisa dos Wolves, marcando seis gols e dando dez assistências em 3.166 minutos em campo.