Os maiores assistentes da Premier League

Kevin de Bruyne, com 18 assistências, é quem mais presenteou os colegas para marcarem nesta edição da Premier League. O jogador do Manchester City tem grande vantagem sobre o segundo colocado.

Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, soma até agora 12 assistências. Em terceiro lugar, aparece o atacante Adama Traoré, que acumula cinco em 2020 e nove desde o começo da competição.

O espanhol de 24 anos revelado pelo Barcelona virou destaque nas últimas rodadas e chegou a esses números na vitória desta quarta-feira do Wolverhampton contra o Bournemouth.

Traoré também já vestiu as camisas do Aston Villa e do Middlesbrough, somando um total de 249 jogos oficiais na carreira e 45 assistências, além de 24 gols.