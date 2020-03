Adebayor entra para grupo de 'estrelas' recentes

O atacante Emmanuel Adebayor terá, nesta quarta-feira (4), a chance de fazer sua primeira partida por uma Copa Libertadores da América, principal torneio do continente. O centroavante, contratado no mês passado pelo Olímpia, do Paraguai, entra para um grupo recente de jogadores que tiveram suas primeiras chances de jogar uma edição do torneio.

Adebayor está com a delegação do seu time no Equador para encarar o Delfín, no seu primeiro compromisso continental no ano. O começo do togolês na equipe paraguaia por sinal, ainda é em marcha bem lenta, procurando sua melhor forma física. Até agora ele só atuou por 45 minutos no jogo contra o Cerro Porteño, grande clássico local, sem grandes chances para marcar.

Ele atualmente disputa posição com o também experiente Roque Santa Cruz. Os dois não foram utilizados nos últimos jogos, dando lugar a um time mais móvel no ataque. Derlis González, ex-Santos, é um dos titulares no embate.

Apenas um dia depois da chance de estreia de Adebayor será a vez de Daniel Alves, defendendo o São Paulo, jogar sua primeira edição da competição. Ele é titular certo na partida contra o Binacional, em Juliaca, no Peru.

Dono de sucesso no século atuando na Europa por grandes clubes como o Barcelona e a Juventus, Dani segue o caminho feito por Rafinha e Filipe Luís, no ano passado, que estrearam no torneio pelo Flamengo.

Depois de anos na Europa, os brasileiros apareceram como trunfo para a conquista rubro-negra, corrigindo uma dificuldade histórica dos cariocas. Por terem saído muito cedo do país, não haviam conseguido jogar uma Libertadores até a memorável conquista do ano passado em cima do River Plate, em Lima.

Além dos grandes nomes do setor defensivo, a competição ainda tem atletas como Óscar Cardozo, centroavante do Paraguai na Copa de 2010 e mais uma vez à frente do Libertad na briga pelo título da competição. Antonio Valencia, jogador do Manchester United por quase uma década, agora vai defender a sua LDU, no grupo do São Paulo.