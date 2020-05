Adebayor não ajuda na luta contra o coronavírus... e mostra sua coleção de carros de luxo

Qualquer pessoa é livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro, com os jogadores de futebol, obviamente não seria diferente. Foi isso que Adebayor resolveu deixar claro durante o seu confinamento em Togo.

Desde seu país natal, Adebayor gerou polêmica ao dizer: "Para aqueles que dizem que eu não doo, deixe-me ser muito claro, eu não doo. É muito simples. Faço o que quero e como quero".

As palavras do atacante do Olimpia foram bem longe e repercutiram em todo o mundo. Mas para aumentar ainda mais a polêmica, um vídeo com os carros de luxo do togolês viralizou nas redes sociais.

O vídeo compartilhado pela conta 'team_adebayor', que está vinculada aos fãs do jogador, mostra o atacante exibindo carros como

BMW, quatro Mercedes Benz, um Rolls Royce...