Adeus ao Real Madrid? Mbappé já negocia sua renovação

Mbappé é um jogador que continua a capturar todos os olhares. O francês, uma das peças mais procuradas do mercado, não esclareceu o seu futuro enquanto o Real Madrid aguarda a sua situação.

Em meio a uma onda de boatos sobre a possível chegada de Messi ao PSG, o ex-Monaco, que deveria ver sua posição mais do que ameaçada, entrou na onda de Neymar, que foi quem mostrou sua vontade de voltar a jogar com Leo.

De dentro da entidade eles já deixaram claro que com Leo não tem nada, embora isso seja futebol e tudo pode acontecer. Enquanto isso, na França, eles agora apontam que o próprio Mbappé retomou as negociações para prorrogar seu contrato.

É o que informa 'RMC Sport', que indica também que já ocorreram dois encontros entre o entorno do jogador e a equipa parisiense. O jogador deixou claro que para continuar precisa de garantias para lutar pelos títulos.

O PSG vai oferecer todas as facilidades possíveis ao seu grande astro, pois entende que ele não pode simplesmente partir. É verdade que Kylian já elogiou o Real em mais de uma ocasião, que o tem em vista para o próximo verão.

A equipe parisiense confia 100% na continuidade do atacante. Basta ver a mensagem que dedicou à equipe após atingir os 100 gols: "Tenho orgulho de fazer parte deste clube e de pertencer à história desta entidade".

Leonardo, o diretor desportivo, deu um passos à frente há poucos dias sobre a renovação do Mbappé e o caminho parece já estar mais do que definido. Seu pai não deixou nada claro sobre seu futuro e agora a bola está no campo do PSG.