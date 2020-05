"Admiro a vontade de Cristiano, ele não tem limites"

A revista 'France Football' publicou sua lista dos personagens mais influentes do mundo do futebol. Entre eles, Al-Khelaïfi, dono do PSG, e Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus.

Al-Khelaïfi falou precisamente sobre Cristiano após a publicação desta lista dos personagens mais influentes. "Admiro Cristiano. Ele não tem limites. Ele tem uma vontade implacável", disse o proprietário do PSG à publicação citada acima.

"Ano após ano, ele mostra uma determinação única, uma extraordinária força de caráter. Ele continua sendo encorajado e quer melhorar a cada dia, sempre excedendo seus limites", continuou Al-Khelaïfi.

Para o dono do PSG, Cristiano é, sem dúvida, um dos pontos de referência do cenário atual do futebol. "É um ótimo exemplo para jogadores de futebol em treinamento", disse ele.

Ele não teve boas palavras apenas para CR7, mas também para Ibrahimovic. "Pensando em todos os jogadores que estão conosco desde o início de nosso projeto com o PSG, pude destacar a passagem de Zlatan Ibrahimovic por seu caráter, sua liderança, seu carisma e sua capacidade de fazer as coisas. Quando a situação exigisse , ele sabia enfrentar os desafios", finalizou Al-Khelaïfi.