"Admiro Neymar e peço desculpas"

A lesão de Neymar nesse domingo foi consequência de um lance entre brasileiros. Na reta final da partida, Thiago Mendes deu uma dura entrada no camisa '10' do PSG, que saiu de campo chorando e de maca.

Após o jogo, o atleta do Lyon usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem pedindo perdão: "Erros acontecem, mas estou aqui para pedir meu sincero pedido de desculpas ao Neymar. Espero que não tenha sido nada grave", escreveu em legenda de um vídeo em que aparece pedindo perdão e dizendo admirar o jogador do PSG.

Em um primeiro momento o árbitro da partida deu só a amarelo ao jogador do Lyon, mas o VAR analisou o lance e o vermelho direto foi apresentado.

Neymar ainda aguarda exames que darão um diagnóstico de sua lesão para, então, ter uma previsão do tempo necessário para sua recuperação.