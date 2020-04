"Adriano não quer ser o 'Imperador', prefere ser Didico"

Adriano era "o imperador", mas não reinou o máximo que pôde. Sua qualidade foi logo extinta. A morte de seu pai, seus problemas com a lei... Adriano foi ótimo, mas decidiu não ser mais.

Cicinho acredita que Adriano nunca soube lidar com a fama. Ou ele não queria. O ex da Inter de Milão sempre preferia estar em seu bairro, na favela, antes de ser uma estrela do futebol. Ele queria ser 'Didico', que é seu apelido de garoto.

"O que mais me impressionou em Adriano foi o fato de ele ser um garoto normal. Ele tinha em mente que havia nascido em Vila Cruzeiro e se tornado o 'Imperador', mas ele podia andar descalço na rua e se tornar um Didico" , ele apontou para 'ESPN'.

Cicinho fez uma grande amizade com Adriano na Roma. "Essa capa de 'Imperador' foi colocada pelo povo, pela imprensa, pela multidão... mas ele nunca se sentiu assim. Ele pensava que era uma pessoa normal. Ele não aceitava essa visão das pessoas em relação a ele. Adriano sempre me dizia que precisava estar com seus amigos de infância, na favela onde nasceu, porque ali era apenas Didico, um garoto normal entre muitos outros. Era uma necessidade para ele estar lá. Eu sempre vi essa essência nele", lembra o ex-ala, que também teve problemas (com álcool, especificamente).

A intimidade era um bem precioso para Adriano. "Ele prefere estar com seus amigos, com sua família e longe de comentários e exageros. Ele é um cara que queria privacidade. Ao sair do campo, ele não queria que as pessoas quisessem saber sobre sua vida ou opinar sobre ela".

"Ele não se vê como 'Imperador', mas como 'Adriano da Vila Cruzeiro'. Talvez ele até tenha a noção da grandeza de seu nome no Brasil e no exterior. Deus deu a ele o dom de jogar futebol para poder tirar sua família da favela, mas isso não significa que era necessário abandonar as pessoas com quem ele cresceu. E nunca o fez", afirmou Cicinho.