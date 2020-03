Adversário do São Paulo, Binacional nunca foi... bicampeão nacional

O São Paulo estreia no Grupo D da Libertadores da América na altitude de 3.825 metros da cidade peruana de Juliaca, lar do Binacional.

O clube é novo, foi fundado em 2010. Ou seja, quando nasceu o Tricolor Paulista já havia conquistado seus três títulos de Libertadores.

Debutante na competição, o nome do clube peruano levanta dúvidas. Com um título de Campeonato Peruano e uma copa do país, o Binacional não é bi em nenhum dos torneios que disputou.

Por que tal batismo? O nome Binacional na realidade faz referência à localidade onde está o clube: na fronteira entre o Peru e a Bolívia.