Advogado afasta Neymar do Barcelona: "Não haverá movimentos bruscos"

Neymar deseja retornar ao Camp Nou e refazer o trio com Messi e Suárez, mas parece que ainda não será possível. O PSG não o deixará sair a qualquer preço neste mercado de transferências.

O advogado do brasileiro diz que não haverá grandes mudanças neste mercado de transferências devido à falta de receita em todos os clubes do mundo.

"O mercado de transferências mudará nos próximos meses e será mais realista, sofisticado e pontual. Prevejo poucas transferências e os movimentos não serão bruscos", disse Marcos Motta na palestra chamada 'Os desafios do sistema de transferências dos jogadores e o papel de agentes e advogados em tempos de Covid-19 ', sendo estas algumas palavras que podem ser levadas ao caso Neymar.

"A bolha no mundo do futebol quebrou e toda a indústria foi prejudicada. Não é hora de realizar movimentos agressivos", continuou ele sobre as tendências de transferências.

No mesmo sentido sobre o futuro de Neymar, Leandro Paredes disse a 'FOX Sports' que Neymar continuará no PSG. "Conversamos muito, ele me chama muito e continuará conosco".