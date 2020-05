Agente de Bale desmente oferta da MLS

Uma nova reviravolta no futuro de Gareth Bale. Jonathan Barnett, seu agente, garantiu que a suposta proposta que teria chegado a ele dos Estados Unidos "é lixo".

O representante do galês fez as declarações na 'ESPN' antes da suposta oferta da Inter Miami, o clube liderado por David Beckham, para sua chegada na temporada 2020-21.

Barnett garantiu que nenhuma proposta foi apresentada à sua mesa, já que Bale gostaria de participar de uma competição mais importante do que a dos Estados Unidos e Canadá, o MLS

O 'The Athletic' confirmou que a franquia que mais interessa convencer Bale é a Inter Miami. No entanto, nas palavras de Barnett, o galês não irá para a Flórida.

Bale tem contrato com o Real Madrid até 2022. Embora estivesse prestes a partir para a China no verão passado, o galês finalmente ficou no Santiago Bernabéu.

O alto salário de Bale, que cobra 14,5 milhões de euros por ano, dificulta sua partida. Apesar disso, na Premier, com o novo Newcastle à frente, eles insistem no jogador.