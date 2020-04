Agente de Cavani revela contatos de Flamengo, Palmeiras e Inter

O agente Guglielmone, ex-jogador e meio-irmão do centroavante do PSG, concedeu entrevista a "Tuttosport" e foi perguntado sobre o suposto interesse do Napoli, mas surpreendeu apontando outros clubes que consultaram o entorno de Cavani.

"Até o momento, não há contato com os Azzurri (Napoli). Recebemos sondagens da América do Sul com Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors", disse o agente.

Segundo 'Globoesporte', as conversas com o clube carioca ocorreram na época em que Gabigol tinha futuro incerto, mas foram encerradas.

No Internacional e no Palmeiras, as diretorias negaram ao mesmo portal brasileiro que tenham feito qualquer sondagem.