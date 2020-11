Agente de Coutinho deixou claro seu futuro: "Não pensamos em nos mover"

Apesar dos rumores nas últimas semanas que ligavam Philippe Coutinho a uma possível saída em janeiro, no entorno do jogador deixaram claro que agora ele está mais do que focado em ser capaz de ter sucesso como jogador do Barça.

Kia Joorabchian, representante do meio-campista, conversou com o 'Mundo Deportivo' para confirmar a continuidade do brasileiro, que agora parece ter se encontrado no Barcelona com Ronald Koeman no banco.

"Não ouvi nada e não temos planos de sair do Barça. Espero que Coutinho possa contribuir para uma temporada de sucesso", sublinhou Joorabchian.

Apesar de Coutinho ainda ter contrato com o clube 'culé' até junho de 2023, a fonte citada garante que foi um dos que tentou renovar ainda com Josep Maria Bartomeu, mas o camisa 14 preferiu esperar para ver como a nova Diretoria agiria.

Nesta temporada em que aos poucos Coutinho parece ter ganhado ritmo apesar das lesões, já soma oito jogos com dois gols e duas assistências. Agora ele espera recuperar o nível que demonstrou antes de seu tempo na enfermaria.