Agente de Coutinho: "Quer voltar à Premier"

O agente de Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, falou sobre a situação do jogador brasileiro, que está emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique.

Em comunicado à Sky Sports, o agente do craque de 27 anos não hesitou em apontar a Premier League como a competição escolhida pelo ex-jogador do Liverpool para a próxima temporada.

"Coutinho ficaria encantado em retornar à Premier League", explicou Joorabchian, que destacou os 201 jogos oficiais e os 54 gols marcados pelo internacional brasileiro no conjunto 'red'.

Mas ele esclareceu que outro time britânico está em sua mente: "O fato de eu ser um torcedor do Arsenal não é segredo, mas não tenho preferência para onde os jogadores vão. Tudo é uma possibilidade".

"Depois do jogo da Liga dos Campeões que o Bayern jogou na Inglaterra, tivemos uma longa conversa sobre o assunto", acrescentou o agente do jogador do Barça, que não teve o desempenho esperado no Camp Nou. Portanto, seu retorno à competição inglesa, onde brilhou com sua própria luz, poderia ser a solução.

Uma declaração do agente brasileiro que aparece logo após a mídia o colcoar com seu grande amigo Neymar no Paris Saint-Germain.