Agente de Ibra nega renovação com o Milan

Zlatan Ibrahimovic volta ao mercado. Aos 38 anos, o sueco continua despertando o interesse de vários clubes da Europa.

No entanto, a imprensa italiana aponta que o ex-atacante do Los Angeles Galaxy teria renovado o seu contrato com o Milan.

Essa informação deixou o agente do jogador, Mino Raiola bastante irritado. O representante do sueco utilizou as redes sociais para desmentir a notícia publicada pelo "Calciomercato".

"Ibrahimovic não renovou o seu contrato com o Milan'', escreveu o Raiola em sua conta no Twitter.

Pouco tempo depois, o "Calciomercato" publicou uma nova notícia e confirmou a informação.

"A renovação de Ibrahimovic com o Milan para a nova temporada ainda não foi assinada e, de fato, não escrevemos sobre isso, mas de uma fonte muito próxima ao clube recebemos a notícia do acordo sendo alcançado (não das assinaturas nos contratos). Obviamente, até para o Milan no momento era apenas uma ilusão. Ainda não está feita a renovação de Ibra com o Milan e Raiola reiterou em termos inequívocos. Talvez seja uma estratégia do agente para forçar o clube 'rossonero' na busca por um contrato melhor", diz o veículo.