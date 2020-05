Agente de Kahveci confirma interesse do Sevilla

Kahveci, de 24 anos, soma três temporadas e meia no Istambul Basaksehir. AFP

Irfan Can Kahveci, jogador do Istanbul Basaksehir, é cotado para ser o novo reforço para o Sevilla. O próprio representante do atleta garantiu que o turco foi sondado por Monchi, diretor de esportes da equipe de Sevilha.