Agente de Lautaro volta a falar do futuro do jogador

Lautaro Martínez já se consolidou como um dos pilares desta Inter de Milão e também da Seleção Argentina de Lionel Scaloni. Portanto, seu valor de mercado também é maior... e também o número de pretendentes que vem acumulando.

Relacionada a times como Barcelona ou Real Madrid no passado, uma pergunta feita ao agente do jogador, Beto Yaqué, é sobre o futuro do jogador, que não quis comentar sobre isso no passado.

“Todos os dias me pedem notícias sobre seu futuro. Às vezes prefiro não responder porque então minhas palavras ficam distorcidas na web”, o agente disse em sua entrevista para 'Radio Sol'.

“Desde pequeno, Lautaro sempre teve uma personalidade forte, sempre buscou alcançar os objetivos que se propôs. Está muito bem preparado e sabe o que quer. Ama o que faz”, finalizou.

Aos 23 anos e além de sua possível saída, o atacante se reafirmou na Inter. Leva cinco gols nestes cinco primeiros jogos pela Inter de Milão.