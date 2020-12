Agente de Morata garante que a Juve comprará seu passe

Álvaro Morata vive um dos momentos mais impecáveis de sua carreira. Em sua volta à Juventus o espanhol vem brilhando e conseguiu se adaptar ao que pede Andrea Pirlo.

Juanma López, que falou ao site de Gianluca di Marzio sobre o assunto, analisou a situação do camisa 9 espanhol. Além disso, falou também de outros de seus representados, como Dani Olmo.

“Morata sempre foi a primeira opção da Juventus. O problema, pelo menos no início, era que o Atlético só queria uma venda definitiva, não o deixavam seguir por outro caminho. Já no final do mercado surgiu uma série de circunstâncias pelais quais Suárez disse sim aos rojiblancos. Álvaro deu sinal verde para o empréstimo", sublinhou.

“Tanto Andrea Agnelli quanto Fábio Patricio foram fundamentais (na operação). Eles ligaram para ele e conversaram várias vezes. Havia um entendimento entre eles antes e um grande entendimento agora. Eles têm um bom relacionamento. Portanto, deve ser dito que o diretor da Juve teve um grande impacto na carreira profissional de Álvaro porque já em 2014 fez muito esforço para trazê-lo para a Juve”, acrescentou Juanma López.

Embora tenha lembrado que outras equipes italianas, como Milan ou Napoli, se interessaram por ele, o empresário garantiu que a Juve comprará Morata no final da temporada com quase toda certeza.

Ao falar de outros seus representados, começou com Nacho Fernández, do Real Madrid: “É um profissional incrível. Está com a cabeça em Madri, não é por acaso que Florentino e Zidane não querem se privar dela. Mas ele lhe disse que se fosse embora, sua primeira escolha seria a Itália. Ele realmente gosta da ideia de jogar na Serie A".

E fechou com Dani Olmo: "É um jogador versátil, sabe marcar, tem excelente técnica e está na Seleção Espanhola. Será que vai conseguir chegar a um dos melhores clubes europeus? Claro, o Barça também o procurou no passado".