A trajetória de Pogba no Manchester United acabou, diz agente

Paul Pogba voltou ao Manchester United com a possibilidade de ser o melhor do mundo no radar. No entanto, quatro anos depois, são mais polêmicas do que conquistas de fato. E, agora, a história pode estar perto do fim.

Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, da Liga Europa com o United de Mourinho e com vitoriosa passagem pela Juventus, Pogba parecia estar no caminho certo para se tornar o melhor do mundo. Dificuldades enfrentadas por ele em seu retorno aos Red Devils - admitidas por ele mesmo - atrapalharam o plano.

Agora, segundo Mino Raiola, agente de Pogba, esta segunda passagem pelo United pode estar perto do fim - mesmo com mais uma temporada prevista em contrato - e sem ter trazido o retorno esperado.

Em entrevista ao Tuttosport, Raiola admitiu a saída próxima de seu cliente do clube inglês, mesmo que o contrato se estenda até 2022."Eu posso dizer que acabou para Paul Pogba no Manchester United", afirmou o agente.

Com a bomba lançada por Raiola, a expectativa agora é de que comecem as especulações e as consultas acerca do jogador de 27 anos. Os valores pela contratação de Pogba ainda não estão certos, no entanto, não deve ser menos do que os € 100 milhões (R$ 597,5 milhões) pagou pelo United à Juventus em 2016 pela transferência do meia.

Dentro os interessados, gigantes clubes da Europa estariam de olho no meia francês, mas a Juve, sua ex-equipe, e o PSG, com a intenção de repatriar Pogba, aparecem com força para tentar sua contratação caso a saída do United se concretize.

Uma coisa que pode pesar para Pogba na hora de escolher sua nova equipe é a chance de vencer a Liga dos Campeões. Este é o único dos grandes títulos internacionais que falta no currículo do francês, que pode dar preferência a um projeto que brigue pela conquista.

No fim de novembro, em mais uma onda de críticas ao meia, Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos Red Devils, admitiu a má fase de seu jogador, mas também negou que ele estivesse próximo de deixar a equipe.