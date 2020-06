Agente de Savic fala sobre interesse da Juventus

Cinco são as temporadas que Savic passou no Atlético de Madrid. Durante esse período, ele se tornou uma das peças-chave de Simeone, apesar de algumas lesões aparecerem em seu caminho.

Zarko Pelicic conversou com 'TuttoJuve' sobre seu cliente, Stefan Savic. Ele reconheceu que, nas temporadas anteriores, a Juventus queria levar o jogador.

"No passado, houve alguma conversa com a Juve, mas nada de concreto foi alcançado", disse o agente.

Olhando para o futuro, a ideia de Savic é continuar no Atlético. "Ele tem contrato até 2023 e está feliz lá", concluiu.

O Monaco teria se interessado recentemente no montenegrino. Parece que o zagueiro não planejaria, no entanto, fazer as malas.