Agente de Tagliafico negocia com PSG e Chelsea

Nicolás Tagliafico está muito perto de sair do Ajax já nos próximos meses. Depois do acordo feito com seu clube para sair por 25 milhões de euros, seu agente já procura um novo lar para seu representado.

Dois deles são o PSG e o Chelsea, que andam bastante interessados em um lateral de garantia como o argentino. Além disso, Ricardo Schlieper, que trata dos assuntos de Tagliafico, admitiu no 'TyC Sports' que já iniciou as conversas com ambos os clubes.

E o PSG é o que mais tentará contratar o jogador, ainda mais sabendo que o Porto não facilitará a transferência de Alex Telles, seu grande desejo. No papel, hoje em dia Tagliafico é cinco vezes mais barato (ambos com a mesma idade).

O 'leilão' está mais do que aberto. O maior lance leva. E o Arsenal, Barcelona e Atlético de Madrid também já foram relacionados com Nicolás.