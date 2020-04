Agente revela propostas da Alemanha e Inglaterra por Gabigol

Júnior Pedroso concedeu entrevista ao jornal português 'A Bola'. O representante falou sobre as oportunidades que surgiram para Gabigol após as conquistas recentes com o Flamengo e garantiu que nunca houve intenção de retornar à Inter de Milão.

"Alguma vez ouviram o Gabriel dizer que queria mostrar à Inter que merecia uma oportunidade? Vamos ser honestos, essa hipótese nunca esteve em cima da mesa. Depois disso surgiram ofertas da Alemanha e Inglaterra, mas consideramos que o Flamengo era a escolha certa. Ele está num clube enorme, com torcedores que o adoram e um treinador extraordinário que o ajuda a evoluir. Não precisa de mais nada", disse o empresário.

Sobre defender as cores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 no Catar, o agente mostra otimismo que seu atleta está no caminho certo.

"Acreditamos nisso. Está trabalhando muito bem e já chegou a ser convocado. É um dos sonhos do Gabriel, disputar um Mundial com o Brasil e acho que vai acontecer em breve", concluiu.