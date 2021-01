Aglomeração em setor do Maracanã gera revolta e críticas na final da Libertadores

A grande final da Copa Libertadores da América conta com um vários ingredientes que tornam esse evento bastante único. Um dos aspectos mais comentados tem sido a presença de público no estádio do Maracanã. Com apenas um setor liberado para "torcida", não foram poucas as críticas à Conmebol e Governo do Rio de Janeiro pela organização do evento.

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus alcançando uma dramática alta no Brasil, a finalíssima da Libertadores da América contou com público nas arquibancadas. O que mais chamou a atenção é que com grande parte do estádio vazio, os presentes ficaram aglomerados em apenas uma pequena porção do local.

Os que tiveram a "sorte" de assistir ao jogo no Maracanã foram convidados da Conmebol e dos dois clubes. A instituição que coordena o futebol sul-americano afirmou que 5 mil pessoas estavam presentes na final.

Muitos nomes conhecidos estiveram entre os convidados. O Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que é santista, esteve no meio da aglomeração, mesmo em meio a um tratamento de câncer e da situação dramática que vive a cidade paulista com a covid-19.

Nas redes sociais, a revolta e as críticas ficaram latentes, especialmente à Conmebol, organizadora do evento.