Agora foi a vez de Griezmann: jogador se irrita ao ser gravado!

Parece que agora a moda é gravar jogadores de futebol em seus veículos. Primeiro aconteceu com Leo Messi, depois com Neto e agora fo i a vez de Griezmann, que também se estranhou com um torcedor.

O francês, logo após o treino, pegou seu carro e foi para casa. Ao sair das dependências do clube, o jogador passou por um momento tenso.

Um fã apoiou o celular nas janelas do banco do passageiro e começou a gravar, o que fez Antoine reagir com um gesto de desaprovação. As estrelas estão fartas de tanto assédio.