"Agora desfrutarei o jantar e dormirei como um anjo"

Ganhar do maior rival da sua carreira merece uma recompensa. Pelo menos para José Mourinho, que reconheceu que iria desfrutar o jantar e dormir bem depois de vencer Pep Guardiola com o Tottenham.

Foi uma abordagem defensiva, como sempre, mas parece que já se tornou o antídoto perfeito para o futebol do seu rival mais ferrenho. O Manchester City não conseguiu encontrar uma maneira de dominar os 'spurs' e, em dois erros defensivos, entregou o jogo.

José Mourinho reconheceu que iria aproveitar a noite após a partida: "Agora vou desfrutar do jantar e relaxar e assistir ao Atlético-Barcelona em casa. Depois, dormirei como um anjo".

O português falou da liderança do Tottenham, que pode ser provisória caso o Leicester ganhe a partida. "É bom ser líder, mas podemos ser segundos amanhã - no domingo - e não acho que isso seja um problema. Estou feliz com a evolução da equipe", explicou.

Mou falou da mudança que sua equipe apresentou: "Ninguém esperava que lutássemos pelo título depois de apenas um ano. Não estamos lutando por isso, mas por vencer todos os jogos. É claro que perderemos alguns jogos e também empataremos outros".

Embora a Premier League seja muito equilibrada, os 'spurs' já estão dois pontos à frente do Chelsea. O Liverpool está com três pontos atrás, embora tenha um jogo a menos, e Manchester United e City já estão sete e oito pontos atrás, também com um confronto pendente.